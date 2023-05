Milan, via al piano di rimonta Champions: Leao e tutt’altra testa

Per il derby Inter-Milan il Diavolo dovrebbe recuperare Rafael Leao. Ma servirà un altro atteggiamento e un altro spirito in campo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato del Milan di Stefano Pioli, che prova a rialzarsi dalla sconfitta (0-2) nel primo EuroDerby contro l'Inter e si prepara ad affrontare la trasferta di La Spezia con numerose assenze. Ismaël Bennacer, che sarà operato, ne avrà almeno per tre mesi e questa è una pessima notizia per il tecnico rossonero. In rosa, infatti, manca un'alternativa con le caratteristiche del franco-algerino. A riprova, secondo il quotidiano generalista, che l'organico del Milan è troppo corto e modesto per far fronte ad una stagione lunga. Un errore di pianificazione non dovrà essere ripetuto.

Milan, il solo Leao non basterà nel derby — La brutta prova in Milan-Inter di mercoledì, poi, ha messo in luce un enorme divario rispetto all'Inter. Motivo che, ad oggi, è difficile ipotizzare realisticamente una rimonta del Diavolo martedì. Ma i rossoneri hanno il dovere e l'obbligo di provarci comunque. Rafael Leao, che si sta allenando a parte a Milanello, punta ad esserci per la quinta sfida stagionale contro i nerazzurri. Da solo vale mezzo Milan, ormai è lampante. Ma da solo non basterà, se l’atteggiamento complessivo dei rossoneri sarà quello inaccettabile visto nel primo tempo.

Tutti credono ancora nell'impresa rimonta — È giusto non arrendersi. D'altronde, non sarebbe certo la prima volta che il Milan parte da sfavorito e poi riesce a sovvertire i pronostici. Contro l'Inter, in fondo, ci è riuscito già lo scorso anno. Perché non credere ancora nella possibilità di arrivare in finale? Ci crede Pioli, ci credono i giocatori e i tifosi, ci crede anche il Presidente Paolo Scaroni. Ma l'allenatore, oltre a preparare il rientro di Leao, dovrà inventarsi anche qualcosa a livello tattico. Serve, per il 'CorSera', un effetto sorpresa, una strategia che sparigli le carte, come avvenuto ad esempio ai quarti contro il Napoli. Visto che, ad oggi, l'Inter è oggettivamente superiore. Milan, le cifre del rinnovo di Leao >>>