Derby Inter-Milan, Pioli cambia molto. Mercato, occhi su due difensori

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani, sportivi e non, in edicola nella mattina di oggi, sabato 4 febbraio 2023. Domani sera, a 'San Siro', si giocherà infatti il derby di Milano contro l'Inter e, pertanto, la rassegna stampa è interamente colorata di rossonero e nerazzurro. Ma anche i 'rumors' di calciomercato, in vista della prossima estate, non accennano a diminuire. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.