Derby Inter-Milan: non c’è scelta, gioca il rientrante Romagnoli

Verso il derby Inter-Milan: tornerà capitan Romagnoli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Matteo Gabbia è risultato positivo al coronavirus. Il brasiliano Léo Duarte lo è già da un po’. L’argentino Mateo Musacchio, che sta recuperando da un lungo infortunio, sarà pronto tra due settimane circa. Ecco perché, come riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, i rossoneri per il derby Inter-Milan non avranno scelta. Schiereranno titolare il capitano Alessio Romagnoli, al rientro dopo tre mesi di stop, al centro della difesa al fianco di Simon Kjær. Anche perché Stefano Pioli, tecnico del Milan, non ha molte soluzioni possibili. Pertanto, dovrà rischiare subito Romagnoli, che si era infortunato il 22 luglio scorso sul campo del Sassuolo, nonostante sia al rientro dopo una seria lesione al polpaccio. Ma non soltanto. Romagnoli, infatti, potrebbe dover giocare sette gare in un mese, ovvero quelle contro Inter, Roma, Udinese e Verona in Serie A e quelle contro Celtic, Sparta Praga e Lille in Europa League. Coperta cortissima per il Milan di Pioli che, adesso, spera che Gabbia e Duarte smaltiscano presto il CoVid_19 per poter tornare a disposizione il prima possibile. Ecco perché sarebbe servito un rinforzo dal mercato … CALCIOMERCATO MILAN: PRESTO UN IMPORTANTE RINNOVO IN AGENDA >>>