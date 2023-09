Derby Inter-Milan, Pioli lancia subito in campo i suoi nuovi leader

1 di 2

DERBY INTER-MILAN

Christian Pulisic (attaccante AC Milan) esulta per il suo gol in Milan-Torino 4-1 (Serie A 2023-2024) | News (Getty Images)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del derby Inter-Milan, partita in programma sabato 16 settembre, alle ore 18:00, a 'San Siro'. Sarà "il gran ballo dei debuttanti", in casa rossonera, per tre nuovi acquisti: si tratta di Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders e Christian Pulisic. Analizziamo la situazione giocatore per giocatore.

Loftus-Cheek e Pulisic prenderanno confidenza con il derby di Milano dopo aver giocato quelli di Londra. Lo statunitense, con la maglia del Chelsea, ha segnato 5 gol in 7 partite al Crystal Palace, una delle tante squadre della City. Nel curriculum di Pulisic, però, troviamo anche i derby della Ruhr, in Germania, tra la sua squadra dell'epoca, il Borussia Dortmund e lo Schalke 04.

Tra domani notte e mercoledì, con gli U.S.A. sfiderà l'Oman poi rientrerà in Italia soltanto nel pomeriggio di mercoledì. Avrà, di fatto, soltanto due allenamenti (giovedì e venerdì) per prepararsi al derby, ma Pioli non si priverà del suo numero 11. Entrerà in corsa, al suo posto, un altro debuttante nei derby della Madonnina, il nigeriano Samuel Chukwueze, che rientrerà già oggi a Milanello.

Esperienza da derby di Londra anche per Loftus-Cheek, mentre sarà il primo derby in assoluto per Reijnders che, in carriera, non ha mai incrociato squadre della stessa città.