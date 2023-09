Derby Inter-Milan, è Inzaghi contro Pioli: numeri a confronto

La differenza reti. +81 in due anni per i nerazzurri, +59 per i rossoneri. Stesso numero di gol subiti, 74. Ma, alla voce gol fatti, l'Inter di Inzaghi ne ha fatti 155 contro i 133 del Milan di Pioli. Perché, allora, Inzaghi non ha ancora vinto un campionato e Pioli sì? Il tecnico piacentino aveva lo Scudetto in tasca all'intervallo di Inter-Milan del 5 febbraio 2022.

I nerazzurri stavano vincendo quel derby con un gol di Ivan Perišić. Poi, si è girato Olivier Giroud - doppietta nella ripresa - e Milan che, vittorioso, accorciò le distanze in classifica dai nerazzurri. Da lì rimonta rossonera e Inter che gettò via il titolo perdendo a Bologna per 2-1.

L'anno passato, invece, il Napoli ha dominato e non c'è stato nulla da fare per le compagini meneghine. Inzaghi ha comunque portato a casa la Supercoppa Italiana (proprio contro Pioli) ed è arrivato fino in fondo in Champions League, arrendendosi soltanto in finale contro il Manchester City, dopo aver fatto fuori il Diavolo nel doppio derby di semifinale. Troppe, però, le 12 sconfitte in Serie A e i tanti pareggi esterni per poter vincere il campionato.

Tutti hanno vinto lo Scudetto, Pioli ultimo nel 2022. E ne vuole un altro — Inzaghi, ha concluso 'La Gazzzetta dello Sport', resta l'unico allenatore delle grandi metropoli a non aver ancora vinto un campionato nazionale. Rudi Garcia (Napoli) lo ha fatto al Lille; Massimiliano Allegri (Juventus) ha fatto incetta di titoli tra bianconeri e Milan. Quindi Maurizio Sarri (Lazio) ha colmato tale lacuna alla Juve. E José Mourinho (Roma), ha vinto ovunque tra Portogallo, Inghilterra, Spagna e Italia.

Pioli è entrato nel club nel 2022 e, in questa stagione, cercherà di bissare il risultato. Partendo proprio dal derby contro l'Inter. Non si tratterà del suo solito Milan: perché sono arrivati giocatori insoliti per il nostro campionato, più intensi e massicci, e perché Pioli ha assecondato il cambiamento con idee nuove. Centrocampista: Milan, una grande chance per gennaio >>>

