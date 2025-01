Derby Inter-Milan, la sfida tra i due allenatori: Inzaghi e Conceicao

Giudo Guerrieri, ex portiere della Primavera della Lazio, ha raccontato che Simone Inzaghi si strappava le giacche e dava giorni liberi dopo vittorie importanti. Sergio Conceicao, invece, ha raccontato un aneddoto sul suo ex allenatore Sven-Goran Eriksson: "Era sempre calmo e non urlava mai. Diventava solo rosso". Se Inzaghi si strappava le giacche, ed ora è più tranquillo, Conceicao ha ribaltato lo spogliatoio all'intervallo della semifinale contro la Juventus.