Milan, il derby è vicino. Donnarumma fischiato. Mercato: idea geniale

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 13 settembre 2023. Il derby di Milano sta arrivando, e, con lui, le prime valutazioni sull'andamento della stagione rossonera. Intanto, però, ultimi 'fuochi' per le Nazionali, con una polemica tutta italiana e le solite, immancabili, indiscrezioni di calciomercato. Vediamo, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.