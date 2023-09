Inter-Milan, Condò: “Un prematuro derby di Milano. Sul Diavolo …”

Il giornalista sportivo Paolo Condò , sulle colonne del quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola, ha parlato del derby tra Inter e Milan che si disputerà sabato prossimo, 16 settembre , alle ore 18:00 e valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023-2024 .

Condò sul derby Inter-Milan

"Alla ripresa il calendario proporrà un prematuro derby di Milano. Prematuro perché Milan e Inter sono in fase di crescita impetuosa, tra due mesi saranno opere più compiute: però è un bene per la trama del campionato che le grandi in ritardo abbiano subito una chance per ricucire con almeno una delle fuggitive", ha scritto Condò.