Derby Inter-Milan: ancora a rischio la presenza di Rebic

Derby Inter-Milan: Rebic riuscirà a recuperare in tempo?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ante Rebic ancora a rischio per il derby Inter-Milan. Lo ha riportato il ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina. L’attaccante croato, classe 1993, è infatti ancora sotto controllo per il gomito che si è lussato a Crotone. In settimana il numero 12 rossonero svolgerà un’altra visita specialistica. Soltanto in quel momento, secondo il quotidiano sportivo della Capitale, si capirà se Stefano Pioli potrà mandare in campo Rebic nel derby Inter-Milan nel suo consueto ruolo di esterno sinistro alto del 4-2-3-1. Molto vicino al suo ‘partner d’attacco’, lo svedese Zlatan Ibrahimovic. In caso di forfait di Rebic, Pioli potrebbe riproporre in quella posizione Rafael Leão, così come visto in Milan-Spezia, oppure schierare uno tra Alexis Saelemaekers e Brahim Díaz. LE CONDIZIONI DI IBRA A 6 GIORNI DAL DERBY >>>