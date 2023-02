Inter-Milan 1-0, un’altra figuraccia nel derby. Pioli cambia e sbaglia

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 6 febbraio 2023. Ieri sera, infatti, a 'San Siro' è andato in scena il derby e il Diavolo, purtroppo, è uscito ancora una volta con le ossa rotte dalla stracittadina meneghina. Sembra non arrestarsi più la caduta dei rossoneri, ora fuori dalla zona Champions e con un trend negativo molto difficile da invertire. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti pubblicate finora su 'PianetaMilan.it'.