Milan, saluta la Champions. Ma il mercato non si ferma: le ultime news

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 17 maggio 2023. Non poteva essere altrimenti, visto che si tratta del day after il derby contro l'Inter. Una partita, valevole per il ritorno delle semifinali di Champions League, che ha lasciato il Diavolo con un pugno di mosche in mano. Ecco, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.