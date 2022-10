De Ketelaere, batti un colpo: da lui il Milan ora vuole gol e coraggio

'La Gazzetta dello Sport' ha parlato di Charles De Ketelaere , attaccante del Milan , che, nonostante una partenza di stagione un po' così, di fatto ha il posto da titolare in tasca. Anche sabato pomeriggio, in occasione di Milan-Monza a 'San Siro', è proprio CDK, che ha recuperato dagli acciacchi muscolari, il candidato numero uno alla maglia da trequartista titolare dei rossoneri.

Per la 'rosea', ad ogni modo, nulla di più logico. I piani di mister Stefano Pioli e del club rossonero per il classe 2001 arrivato dal Bruges per ben 35 milioni di euro complessivi non sono cambiati. La politica dei giovani è fatta, soprattutto, di pazienza. Quindi si passa sopra ad un paio di mesi senza squilli.

Il Milan, però, ha bisogno di un vero numero 10: la fantasia e la velocità di pensiero di De Ketelaere faranno comodo. Il punto, al momento, è che occorre che quella 'scintilla' divampi davvero. Per adesso, il fuoco non si è visto. Il potenziale del giocatore è rimasto soltanto parzialmente espresso. Ci vuole di più.

Brahim Díaz ha fatto bene contro la Juventus , ma non è riuscito a dare continuità. Yacine Adli , alla sua prima da titolare in Verona-Milan al 'Bentegodi', ha steccato. La concorrenza, insomma, ha servito un bell'assist a De Ketelaere, che dovrebbe quindi riprendersi una maglia da titolare già sabato.

Ieri ha lavorato a Milanello con Mike Maignan e Simon Kjær e, pertanto, può tornare a giocare alle spalle del centravanti nel 4-2-3-1 rossonero contro il Monza. Innegabile, però, come il Diavolo ora si aspetti di più da CDK. In termini di, gol, assist e di coraggio. Una presenza più 'energica' negli ultimi sedici metri. Al Milan sanno aspettare, ma chi lotta per un posto con il belga preme per avere un'altra chance.