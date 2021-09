Da Isco a James, passando per Vlasic: Milan, quanti ‘colpi’ mancati

Isco e James Rodríguez sono stati offerti al Milan in questo calciomercato estivo, ma la dirigenza ha preferito soprassedere. Ecco perché

Daniele Triolo

Il Milan ha concluso la sua sessione estiva di calciomercato acquistando Junior Messias in prestito con diritto di riscatto dal Crotone. Sarà lui, il brasiliano classe 1991, il nuovo trequartista di Stefano Pioli. Anche se, ad onor del vero, il nativo di Belo Horizonte ama partire dalla fascia destra per poi accentrarsi, rientrando sul suo piede forte, il sinistro.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, ad ogni modo, ha ricordato come il mercato estivo del Diavolo sia stato infiammato, in particolare nei mesi di luglio ed agosto, dalla caccia al sostituto di Hakan Calhanoglu in quella posizione di campo. E ha rivelato come negli ultimi venti giorni di mercato la dirigenza del club di Via Aldo Rossi abbia ricevuto parecchie telefonate da agenti ed intermediari.

I quali, come da prassi, hanno proposto tantissimi calciatori al Milan per la trequarti. Offerto più volte, per esempio, Isco Alarcón, classe 1992, di proprietà del Real Madrid. Lo stesso si può dire per James Rodríguez, classe 1991, fantasista colombiano in forza all'Everton. Più altri profili internazionali. Il Milan, però, ha sempre rifiutato, gentilmente, tutte queste proposte.

A volte perché non convinto dalla tenuta fisica degli atleti in questione; altre volte, invece, per le elevate richieste di ingaggio dei suddetti calciatori. Il 'CorSport' ha anche aggiunto come, durante l'estate, più volte l’agente di Nikola Vlasic ha proposto il talento croato, classe 1997. Ma le richieste del CSKA Mosca sono sempre state alte, e infatti si è trasferito al West Ham per circa 28 milioni di euro. Milan, il resoconto finale del calciomercato estivo 2021 >>>