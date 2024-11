Come riportato dalla Repubblica, ben 50 arbitri italiani sono stati sanzionati per evasione fiscale: coinvolti anche 2 ex arbitri.

19 novembre 2024

Come riportato da Repubblica, ben 50 arbitri italiani sono stati sanzionati dal Fisco per evasione fiscale. Questo gruppo di direttori di gara avrebbe evaso le tasse sui compensi UEFA. Inoltre, sono stati coinvolti anche 2 ex arbitri.