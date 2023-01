Milan, di chi è la colpa della crisi? Ci sono errori ad ogni livello

Il Milan di Stefano Pioli è in crisi. La squadra rossonera, infatti, non vince da cinque partite. Due pareggi (entrambi per 2-2, contro Roma e Lecce) e una pesante sconfitta (0-4 contro la Lazio) in Serie A. Poi, due sconfitte valse l'eliminazione dalla Coppa Italia e la Supercoppa Italiana contro Torino (0-1) e Inter (0-3). Periodo nero, ma di chi è la colpa? 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha provato a fare un'analisi su tutto quello che non va, attualmente, in casa rossonera.