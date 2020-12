CoVid e infortuni? No problem: ci pensa Pioli l’ottimizzatore | Milan News

Milan, che gran lavoro di Pioli sulla panchina rossonera

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico del Milan, è il protagonista dell’approfondimento di ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola. L’allenatore emiliano, infatti, insieme al suo staff, sta dando vita ad un piccolo capolavoro di funzionalità in questa stagione rossonera.

Pioli, infatti, ha saputo valorizzare in pieno la profondità della rosa del Milan, esaltandone le caratteristiche di ogni singolo interprete. Lo hanno chiamato in vari modi, tra cui il normalizzatore. Pioli, in realtà, si è scoperto ‘ottimizzatore‘ delle risorse a sua disposizione. Una guida capace di tirare fuori da tutti il meglio.

E così Pioli ha ‘allungato’ il suo Milan, superando le tantissime difficoltà di stagione. Prima di tutto il CoVid, che ha fermato lui e che ha privato la squadra meneghina di tanti suoi elementi in diversi momenti dell’annata. In seconda battuta, i ripetuti infortuni muscolari che, settimana dopo settimana, hanno minato l’integrità di tutti i reparti dell’organico milanista.

Spesso privando Pioli di 2-3 elementi per settore. Il tecnico del Diavolo ha saputo trasformare il turnover da necessità in virtù, facendo ruotare quasi tutti gli elementi del suo organico. Così è arrivato il primato nel campionato di Serie A, il girone di Europa League passato da primo in classifica, l’anno solare 2020 concluso davanti a tutti.

Un successo su tutta la linea, quello di Pioli nel Milan. Soltanto due calciatori, finora, non hanno visto il campo con lui: Antonio Donnarumma e Mateo Musacchio, da poco recuperato dopo un lungo stop post-operatorio.