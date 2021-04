Corsa Champions, scontri diretti: sorride Gasperini | Serie A News

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, in vantaggio con la 'Dea' nella corsa a un posto in Champions League per punti e scontri diretti

Daniele Triolo

Atalanta 68 punti, Napoli, Juventus e Milan 66. Sullo sfondo la Lazio, a quota 61 ma con una gara in meno. La corsa per un posto nella Champions League 2021-2022 è più animata che mai. Chi conquisterà il tanto agognato piazzamento al termine della stagione?

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato che, vista la concentrazione di tante squadre in pochissimi punti, è possibile che, alla fine, si dovrà ricorrere all'applicazione di qualche criterio in caso dell'arrivo di una o più compagini a pari punti. Ma cosa prevede il regolamento della Serie A?

I criteri sono cinque: i punti negli scontri diretti; la differenza reti negli scontri diretti, la differenza reti generale; le reti totali; il sorteggio. Mancano all'appello, prima della chiusura del torneo di Serie A, due scontri diretti. Entrambi riguardano i rossoneri di Stefano Pioli. Si disputeranno Juventus-Milan (35^ giornata) ed Atalanta-Milan (38^ giornata).

Chi sta meglio, per ora, al netto di queste due gare ancora tutte da scrivere? Il quotidiano torinese ha ricordato come l'Atalanta di Gian Piero Gasperini sia in vantaggio su Juventus (1-1 e 1-0), Milan (3-0 ottenuto fuori casa) e Lazio (4-1 e 1-3). In svantaggio, invece, nei confronti del Napoli (1-4 e 4-2).

Il Napoli di Gennaro Gattuso è avanti con Atalanta (4-1 e 2-4) e Lazio (0-2 e 5-2), in parità con la Juventus (1-0 e 1-2), in svantaggio con il Milan (1-3 e 1-0). La Juventus di Andrea Pirlo è in vantaggio con la Lazio (1-1 e 3-1) e con il Milan (3-1 a 'San Siro' finora), in parità con il Napoli e in svantaggio con l'Atalanta.

Il Milan di Pioli è quello messo peggio. Avanti soltanto con gli azzurri, in svantaggio ormai conclamato con la Lazio (3-2 e 0-3), in situazioni difficili da rimontare contro Juventus e Atalanta. La Lazio di Simone Inzaghi, infine, è avanti sul Diavolo, ma perdente con Atalanta, Napoli e Juventus.

Atalanta di Gasperini su, dunque, e Milan di Pioli giù. In un solo caso, dunque, finora, si andrebbe a conteggiare la differenza reti generale, ovvero quello di un arrivo a pari punti di Juventus e Napoli, che sono in parità per vittorie negli scontri diretti e per differenza reti negli scontri diretti.

E, per ora, la differenza reti generale è davvero minima: +36 per gli azzurri, +35 per i bianconeri. Le ultime cinque giornate della stagione saranno sicuramente appassionanti.