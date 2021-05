Corsa Champions: Milan e Napoli, basta vincere. La Juve deve sperare

Il Milan è in corsa per un posto in Champions League con Napoli e Juventus. Ben 24 combinazioni sulle 27 possibili favoriscono i rossoneri

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola stamattina ha parlato della corsa per un posto in Champions League. Il Milan (76 punti), il Napoli (76) e la Juventus (75) sono le tre squadre di Serie A in lizza per conquistare una delle ultime due posizioni disponibili, visto che Inter ed Atalanta si sono già qualificate.

Ma com'è la situazione, a 90' dal termine del campionato, a pochi giorni da Atalanta-Milan, Napoli-Verona e Bologna-Juventus? Rossoneri ed azzurri dipendono da loro stessi: con una vittoria, sarebbero in Champions League. I bianconeri, invece, dovranno fare bottino pieno sperando che una delle due rivali possa inciampare nel suo match.

Diverse, invece, potrebbero essere le situazioni in caso di arrivo di due o tre squadre a pari punti. È bene ricordare i criteri: il primo riguarda i punti fatti negli scontri diretti. Il secondo la differenza reti negli scontri diretti. Il terzo la differenza reti complessiva nel torneo.

Il Milan di Stefano Pioli, nella corsa Champions, è avanti negli scontri diretti sia con il Napoli (3-1, 0-1) sia con la Juventus (3-0, 1-3). Napoli e Juventus, tra di loro, sono in parità (1-0 azzurro, 2-1 bianconero). La squadra di Gennaro Gattuso è avanti, però, su quella di Andrea Pirlo nella differenza reti generale (+45 il Napoli, +36 la Juventus).

In virtù di tutto ciò, in caso di un arrivo di tutte e tre le squadre a 76 punti, andrebbero in Champions il Milan ed il Napoli. La situazione maggiormente 'thrilling', ha sottolineato la 'rosea', è quella del Milan. Con un successo a Bergamo, infatti, i rossoneri sarebbero non soltanto sicuri della Champions. Il Milan sarebbe anche certo del secondo posto per gli scontri diretti sul Napoli.

Con un pareggio, invece, e due successi in contemporanea di Napoli e Juventus, il Milan scivolerebbe fuori dalla Champions League, al quinto posto. Con un pari, invece, il Milan sarebbe qualificato se una tra Napoli e Juve non vincesse. Addirittura perdendo a Bergamo il Milan potrebbe passare: ma il Napoli dovrebbe perdere e la Juventus non dovrebbe vincere.

Il Napoli può andare in Champions anche pareggiando, se il Milan perde o la Juventus non vince. Oppure persino perdendo, sempre ammesso che la Juventus non vinca. Per i bianconeri, situazione chiara. Nessun arrivo a pari punti premierebbe la 'Vecchia Signora', che è obbligata a vincere sperando che Milan o Napoli perdano punti.

Ci sono 27 combinazioni possibili per quest'ultima gara di Serie A: Milan in Champions in 24 casi su 27, Napoli in 22 su 27, Juventus soltanto in 8 circostanze. Ma il verdetto, come sempre, lo darà il campo e non la statistica. Come cambia il mercato del Milan con o senza Champions? Scoprilo qui >>>