Corsa Champions – Il calendario: Milan nei guai, ogni avversario ha obiettivi

Attenzione al calendario per la lotta alla Champions League. Milan nei guai, ogni avversario da qui a fine stagione lotta per qualcosa

L'edizione odierna di 'Tuttosport' si sofferma sulla lotta alla Champions League, mai così avvincente negli ultimi anni. Dando uno sguardo al calendario spiccano due scontri diretti, entrambi riguardano il Milan, che dovrà vedersela alla 35^ giornata con la Juventus e all'ultima con l'Atalanta. Più importante sicuramente il primo, con il secondo che potrebbe diventare più 'leggero' per Gian Piero Gasperini in caso di qualificazione già ottenuta. Il cammino dei rossoneri è quello più complicato, perché ogni suo avversario lotta per qualcosa. I bianconeri avranno un Sassuolo sempre difficile da fronteggiare e l'Inter, probabilmente già campione d'Italia. Cammino in discesa per Atalanta e Napoli, mentre per la Lazio la grande insidia è rappresentata dal derby della penultima giornata e dal Sassuolo. Intanto il Milan si cautela: bloccato Maignan per il post Donnarumma. Le ultime