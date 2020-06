CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 8 giugno 2020

NEWS CALCIO – Questa la prima pagina de ‘Il Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 7 giugno 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il Corriere dello Sport titola con “Avanti tutta”, relativamente alle decisioni della FIGC su algoritmo e play-off per la Serie A post-lockdown. Poi si parla di calciomercato, con il rinnovo di Dries Mertens con il Napoli e l’interesse dell’Inter per Vertonghen. Nessun riferimento al Milan, almeno in prima pagina.

Intanto ecco le TOP NEWS di ieri, domenica 7 giugno 2020 >>>