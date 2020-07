CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 30 luglio 2020

NEWS CALCIO – Questa la prima pagina de ‘Il Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, giovedì 30 luglio 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano le gare della 37^ giornata di Serie A con il Milan che vince ancora, strapazzando la Sampdoria 4-1. Doppietta dell’eterno Zlatan Ibrahimovic che sale a quota 9 reti da gennaio ad oggi.

TUTTE LE NEWS SU SAMPDORIA-MILAN >>>

CALCIOMERCATO MILAN – LE NOVITA’ DELL’ULTIM’ORA >>>