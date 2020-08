CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 30 agosto 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 30 agosto 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano il modulo scelto da Andrea Pirlo per la sua Juventus, in alto le uscite del Napoli: Allan ceduto all’Everton e Arkadiusz Milik pronto a vestire la maglia della Roma.

