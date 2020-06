CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 19 giugno 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘Il Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, giovedì 18 giugno 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Prima pagina del Corriere dello Sport su Maurizio Sarri: “INGUAIATO”, vista la seconda finale persa in pochi mesi dalla sua Juventus. Focus anche su Cristiano Ronaldo, le cui prestazioni sono state oltremodo deludenti tra Milan e Napoli. Intervista esclusiva a Claudio Ranieri, poi il caos Roma con la sospensione di Petrachi. In alto si parla del Napoli, atteso dalla prova Barcellona di Messi. Nessun riferimento al Milan, almeno in prima pagina.

