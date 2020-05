CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 11 maggio 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 11 maggio 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La sua copertina è dedicata all’intervista esclusiva realizzata con Fabio Capello, ex tecnico rossonero dal 1991 al 1996 e, successivamente, nella stagione 1997-98. Nel riquadro verticale, le ultime sulla possibile ripresa del torneo di Serie A, mentre, in basso, si parla della furia dell’Olympique Lione, che, visto lo stop definitivo alla stagione 2019-2020 deciso dalla Ligue 1, potrebbe essere penalizzato in Champions League contro la Juventus e, infine, dello sbarco in Italia di Zlatan Ibrahimovic.

‘Sbarca Ibrahimovic, il Milan si accende‘ il titolo del quotidiano romano sul tema: l’attaccante rossonero, ora, è atteso da due settimane di quarantena prima di potersi allenare al ‘Milanello Sports Center‘ con il Diavolo. Il suo futuro, comunque, resta incerto. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE IN EDICOLA STAMATTINA >>>