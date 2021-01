CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 5 gennaio 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, martedì 5 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in copertina, apre con la situazione CoVid_19 in casa Juventus. Il brasiliano Alex Sandro, con sintomi, è stato isolato. Ora nuovo giro di tamponi per gli altri calciatori bianconeri, attesi domani dalla trasferta in casa del Milan. In alto, sotto la testata, l’intervista esclusiva a Radja Nainggolan, che difende Nicolò Zaniolo, al centro di tante polemiche per il suo comportamento nella vita privata.

In casa Lazio, invece, scintille tra Claudio Lotito e Igli Tare su come rinforzare la squadra di Simone Inzaghi sul mercato. Sull'altra sponda del Tevere, inizia l'avventura del dirigente portoghese Tiago Pinto.