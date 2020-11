CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 4 novembre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 4 novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola apre, in prima pagina, con Real Madrid-Inter 3-2 di Champions League. Non bastano, ai nerazzurri, i gol di Lautaro Martínez ed Ivan Periśić per strappare punti in Spagna. Adesso, per passare il turno, servirà un miracolo. A Bergamo, la sfida Atalanta-Liverpool è terminata 0-5 per i ‘Reds‘ di Jürgen Klopp.

In alto, sotto la testata, si parla dell’operazione d’urgenza al cervello per Diego Armando Maradona mentre nel riquadro verticale spazio alle due romane. La Lazio, oggi pomeriggio, giocherà in Russia contro lo Zenit e lo farà senza Ciro Immobile, ‘fermato’ dalla UEFA poiché ritenuto positivo al CoVid_19. La Roma, invece, uscirà dalla Borsa.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>