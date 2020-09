CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 21 settembre 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 21 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘, in copertina, parla di Juventus-Sampdoria, gara finita 3-0 per i bianconeri. Debutto molto buono, dunque, per Andrea Pirlo sulla panchina della ‘Vecchia Signora‘.

A segno Dejan Kulusevski, Leonardo Bonucci e Cristiano Ronaldo. Il CFO della Juventus, Fabio Paratici, ha escluso Luís Suárez dalla lista dei possibili arrivi e ha annunciato: “Non c’è soltanto Edin Dzeko per l’attacco”.

In alto, sotto la testata, il quotidiano romano parla del bel successo esterno, 0-2, del Napoli sul campo del Parma: gli azzurri hanno cambiato volto quando è entrato Victor Osimhen.

Richiamo anche qui, in prima pagina, per l’arrivo in serata di Arturo Vidal a Milano. Da oggi sarà un calciatore dell’Inter di Antonio Conte.

