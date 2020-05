CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 6 maggio 2020

NEWS CALCIO – Questa la prima pagina de ‘Il Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 6 maggio 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

In primo piano c’è la decisione della Germania di far ripartire il campionato. Una decisione che sembra ancora non vicinissima in Italia. Gli allenamenti vengono definiti facoltativi e il nodo sui pagamenti resta. Per quanto riguarda il Milan non c’è nulla di particolare da segnalare.

