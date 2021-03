CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 5 marzo 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, venerdì 5 marzo 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. L’Inter, vincendo a Parma, allunga sul Milan e si porta a +6 sul secondo posto. Zlatan Ibrahimovic, a Sanremo, racconta un retroscena su una sua disavventura in autostrada. Che duetto con Mihajlovic! Ecco le altre prime pagine dei quotidiani sportivi