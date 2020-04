CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 30 aprile 2020

NEWS CALCIO – Questa la prima pagina de ‘Il Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, giovedì 30 aprile 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Gran parte della prima pagina è dedicata alle parole del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che frena in merito alla ripresa dei campionati. In basso la notizia della positività persistente di Paulo Dybala al coronavirus. Infine, da sottolineare la bella iniziativa del terzino del Napoli Faouzi Ghoulam, che si rende utile come volontario per consegnare beni di prima necessità alle famiglie. Per quanto riguarda il Milan non c’è una di particolare da segnalare.

