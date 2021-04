CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 3 aprile 2021

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 3 aprile 2021. Queste tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 3 aprile 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo le parole dell'allenatore dell'Inter Antonio Conte che mette in guardia i suoi: testa bassa e pedalare per continuare ad avvicinarsi allo scudetto. Panoramica completa sulla giornata di Serie A con menzioni speciale al tennista italiano Jannik Sinner, che conquista la finale ATP a Miami.