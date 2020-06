CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 29 giugno 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 29 giugno 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il quotidiano romano apre,in copertina, con l’Inter, vittoriosa nel finale di gara al ‘Tardini‘ di Parma con i colpi di testa di Stefan de Vrij ed Alessandro Bastoni. Una gara vinta 1-2 dopo essersi fatta dominare, però, in lungo ed in largo dalla formazione di Roberto D’Aversa.

In alto, sotto la testata, si analizza la sconfitta, 0-2, della Roma di Paulo Fonseca a ‘San Siro‘ contro il Milan: le speranze di Champions League dei giallorossi, adesso, sono ridotte davvero al lumicino. “La Roma sparisce, addio Champions. Il Milan si impone con i gol di Ante Rebic e Hakan Calhanoglu. Edin Dzeko non si ripete”, il titolo del ‘Corriere dello Sport‘ a tal proposito. Inoltre, spazio alla vittoria, l’ennesima, del Napoli di Gennaro Gattuso, che non sembra volersi più fermare: al ‘San Paolo‘, netto 3-1 contro la Spal.

Infine, in basso, lo sfogo di Rocco Commisso, Presidente viola, per la direzione di gara di Lazio-Fiorentina del sabato sera e l’arrivo alla Juventus del brasiliano Arthur, preso dal Barcellona in cambio di Miralem Pjanić: cinque anni di contratto per lui. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>