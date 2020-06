CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 28 giugno 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘Il Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 28 giugno 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primissimo piano la vittoria in rimonta della Lazio sulla Fiorentina, che mantiene vivo il sogno scudetto biancoceleste. In basso l’attenzione viene rivolta allo scontro europeo tra Milan e Roma, che andrà in scena oggi pomeriggio ale ore 17:15 a San Siro.

