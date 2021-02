CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 26 febbraio 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, venerdì 26 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano un Roma-Milan già caldo, con le due squadre che si affronteranno domenica in campionato dopo il passaggio del turno in Europa League. Ecco le dichiarazioni di Stefano Pioli nel post partita >>>