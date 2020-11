CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 22 novembre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 22 novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Cristiano Ronaldo è il protagonista della prima pagina grazie alla doppietta che ha steso il Cagliari nel match dell’Allianz Stadium. In basso il focus alla sfida tra Napoli e Milan, una ‘notte da Ringhio’, un vero e proprio derby del cuore per Gennaro Gattuso.