CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 20 gennaio 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 20 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il quotidiano romano apre con “La resa dei conti” riferendosi alla Supercoppa Italiana che si giocherà questa sera alle 21:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Sarà Juventus-Napoli, il primo incontro stagionale tra le due squadre dopo che il match di campionato è stato prima assegnato ai bianconeri a tavolino e poi rinviato a data da destinarsi.

Di Milan si parla sulla destra con “Ibra l’immortale che va oltre i limiti“. I numeri dello svedese sono straordinari: non era mai stato così incisivo nella sua carriera. Spazio anche al Papu Gomez, ancora alla ricerca di una nuova squadra. In alto, invece, si parla di Roma e di come i giallorossi abbiano perso clamorosamente ieri in Coppa Italia contro lo Spezia: 3-0 a tavolino per aver fatto 6 cambi.

