CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 18 settembre 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, venerdì 18 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano il passaggio del Milan al terzo turno preliminare grazie alla vittoria contro lo Shamrock Rovers. Occhi puntati anche all’imminente passaggio di Arkadiusz Milik alla Roma e di Edin Dzeko alla Juventus.