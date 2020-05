CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 1° giugno 2020

NEWS CALCIO – Questa la prima pagina de ‘Il Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 1 giugno 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport’ apre in primo piano con il gesto di Thuram Jr che onora la memoria di George Floyd, cittadino afro-americano ucciso giorni fa da un poliziotto a Minneapolis. Sulla sinistra un’intervista esclusiva a Massimo Cellino, presidente del Brescia, che parla del futuro del gioiellino Sandro Tonali. Per quanto riguarda il Milan non c’è nulla di particolare da segnalare.

Intanto ecco le Top News di ieri, domenica 31 maggio: continua a leggere >>>