Coronavirus – L’Inter richiama in Italia i suoi giocatori. E il Milan?

NEWS INTER – Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter, in vista di una possibile ripresa del campionato, entro Pasqua (12 aprile) richiamerà in Italia i sette giocatori che hanno deciso di lasciare il paese (Romelu Lukaku, Christian Eriksen, Samir Handanovic, Marcelo Brozovic, Ashley Young, Victor Moses e Diego Godin) per fare ritorno in patria a causa dello stop forzato per l’emergenza sanitaria.

Una volta rientrati, i giocatori osserveranno i canonici 14 giorni di quarantena per chi rientra nel nostro paese dall’estero. I nerazzurri hanno deciso di rompere gli indugi e a giorni tutta la rosa di Antonio Conte sarà di nuovo a Milano. Nonostante ciò, l’Inter non potrà riprendersi ad allenare fin da subito. C’è da attendere l’ok dal Governo.

E il Milan invece che fa? I rossoneri non hanno ancora comunicato nulla al riguardo. Nel frattempo, il portavoce della Lazio Arturo Diaconale, ha attaccato con un duro post sia la Juventus che il Ministro Vincenzo Spadafora. Se vuoi conoscere le sue parole, clicca qui >>>

