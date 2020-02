Coronavirus – Giuseppe Sannino allontanato dall’Honved

NEWS DALL’ESTERO – L’allenatore italiano Giuseppe Sannino è stato temporaneamente allontanato dall’Honved – squadra che milita nella massima divisione del campionato ungherese – perché lui e il suo vice Alessandro Recenti potrebbero essere entrati in contatto con persone che vivono nelle aree in cui è esploso il Coronavirus in Lombardia.

Entrambi non presentano sintomi, ma per precauzione non hanno preso parte all’allenamento della squadra nella giornata di ieri. Sannino, che in carriera ha allenato all’estero anche il Watford (in Inghilterra) e il Levadiakos (in Grecia), non ha rilasciato dichiarazioni e vedremo se verrà reintegrato a tutti gli effetti. Nel frattempo, nella partita di sabato contro il Dvtk sulla panchina del club ci sarà Istvan Pisont. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport.

