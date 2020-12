Condò: “Milan e Inter hanno un progetto solido e di prospettiva”

Ultime Notizie Milan News: Serie A, l’analisi di Condò

MILAN NEWS – Il giornalista Paolo Condò, nel pezzo scritto per Repubblica, si è soffermato sulla lotta scudetto in Serie A. Ecco cosa ha scritto.

Fra le storie del decennio agli sgoccioli costrette alla penombra dal dominio assoluto della Juventus, il sorpasso delle squadre romane su quelle milanesi durato cinque anni — mai così tanti, nemmeno quando Lazio e Roma vinsero lo scudetto una dopo l’altra — ha segnato una svolta storica del nostro calcio, il declino delle grandi famiglie lombarde (Moratti e Berlusconi). In quei cinque anni, dal 2013 al 2018, la Roma della prima proprietà straniera di rilievo si è divisa col Napoli il ruolo di (distante) avversaria della Juve, mentre la Lazio di un imprenditore molto “politico” come Lotito, capace di individuare in Igli Tare il miglior direttore sportivo della Serie A in fieri — ora lo è anche in realtà — si è stabilmente installata nei quadri europei. La tendenza favorevole alla capitale si è interrotta quando le proprietà straniere delle milanesi sono diventate non solo solide, ma anche dotate di una prospettiva, e la stagione in corso lo conferma: dopo dieci turni — pretesto per i primi bilanci — le milanesi guidano la fila con una somma di 47 punti mentre le romane ne hanno messi assieme 35. Dodici in meno non sono pochi: viene da chiedersi quale sarà il loro ruolo nel torneo.

La necessità di tenere il passo è vitale perché, al di là dei discorsi scudetto che le vittorie di Genova (lottata) e Crotone (serena) avvalorano un altro po', Milan e Napoli sono in tutta evidenza candidate fortissime a due posti Champions. E siccome gli altri due non possono sfuggire a Juve e Inter, per le romane il percorso obbligato verso un futuro ambizioso si fa molto stretto. È questo il vero pericolo della loro stagione.