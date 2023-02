Cocirio nuovo CFO del Milan: un altro uomo di Elliott al comando

Stefano Cocirio è il nuovo Chief Financial Officer del Milan: ha 39 anni, ha una radicata storia in Elliott come l'A.D. Giorgio Furlani

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' ha ricordato come il Milan, ieri, abbia annunciato la nomina di Stefano Cocirio a nuovo Chief Financial Officer (CFO) del club rossonero. Di fatto, un direttore dell'area finanziaria, come atteso dallo scorso mese di novembre. Cocirio, ha riferito la 'rosea', colpisce per l'età e per la provenienza.

Milan, Cocirio nuovo direttore finanziario — Infatti ha soltanto 39 anni e la sua nomina si inserisce nel solco di un management giovane (il nuovo amministratore delegato, Giorgio Furlani, è nato nel 1979). Inoltre, Cocirio è un altro manager che, come lo stesso Furlani, ha una radicata storia all'interno del fondo Elliott Management Corporation.

Cocirio, ha evidenziato il quotidiano sportivo nazionale, è nel Consiglio d'Amministrazione del Milan dal 2018, ovvero nel momento in cui Elliott (con il quale ha lavorato dal 2015 a fine 2022), è subentrato a Yonghong Li nella proprietà del club di Via Aldo Rossi.

Ha lavorato per sette anni con il fondo Elliott — Questa scelta, insomma, dimostra come RedBird di Gerry Cardinale continui a puntare sugli uomini di Elliott, da cui ha acquistato il Milan, per guidare la società. Un caso unico nel calcio italiano. Cocirio, di nazionalità italo-britannica, è laureato in Economia e Commercio alla ESCP Business School di Parigi e ha conseguito un master in Business Administration alla Harvard Busines School.

Ha lavorato, prima dell'ingresso nel mondo del calcio, in società di investimento e private equity come Credit Suisse e Apax Partners. Per il club rossonero, adesso, opererà per coordinare le aree finance, amministrazione, tesoreria, acquisti e controllo di gestione.