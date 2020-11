Classifica ricavi sponsor di maglia 2020-2021: la posizione del Milan

Sponsor maglia, quanto ricava il Milan da ‘Emirates’?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan, come noto, in questa stagione ha rinnovato il contratto con lo sponsor ‘Emirates‘. La compagnia aerea con sede a Dubai, già presente da qualche anno sulle maglie rossonere, sponsorizzerà ancora fino al 30 giugno 2023 le divise da gioco della Prima Squadra Maschile. Questo sebbene, nel nuovo accordo, sia stata ‘tolta’ l’esclusività. Pertanto, il Milan ha la facoltà di ospitare altri sponsor sulla propria maglia.

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha fatto il punto sulle sponsorizzazioni in tal senso, stilando, quindi, una classifica dei ricavi degli sponsor della maglia per la stagione 2020-2021. Il Diavolo incassa 10 milioni di euro netti l’anno da ‘Emirates‘, circa 4 milioni in meno rispetto al precedente accordo. Questo perché, per l’appunto, non è una più una sponsorizzazione esclusiva e perché i rossoneri da quasi 8 anni non partecipano alla Champions League.

La classifica in questione è dominata dalla Juventus, che ricava ben 48 milioni di euro da ‘Jeep‘ e ‘Cygames‘. Al secondo posto, la Fiorentina che, grazie all’avvento di ‘MediaCom‘ di Rocco Commisso, è giunta a quota 26,2 milioni di euro a stagione. Quindi, ecco il Sassuolo con ‘Mapei‘ (18 milioni di euro), la Roma (16 milioni di euro da ‘Qatar Airways‘, ‘Hyundai‘ e ‘Iqoniq‘. Poi troviamo l’Inter, con gli 11 milioni di euro incassati da ‘Pirelli‘ e, come detto, il Milan con i 10 dello sponsor ‘Emirates‘ per la maglia. A seguire tutte le altre. CALCIOMERCATO MILAN, DIFENSORE IN ARRIVO: PAOLO MALDINI SI GIOCA IL JOLLY >>>