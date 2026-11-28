Quasi 65 milioni di euro di differenza nel costo del cartellino, ma finora il campo ha raccontato una storia decisamente diversa. Da una parte Gonçalo Ramos, arrivato al Milan per 73,1 milioni di euro e considerato uno degli investimenti più importanti della storia rossonera; dall'altra Alphadjo Cisse, acquistato nel gennaio 2026 per 8,4 milioni e diventato progressivamente una delle sorprese più importanti della stagione.

Il confronto tra i due attaccanti è uno degli aspetti più interessanti del momento rossonero. Il portoghese, classe 2001, è arrivato a Milano con un curriculum importante: oltre 100 gol in carriera e 14 trofei conquistati tra club e Nazionale. Cisse, invece, ha appena vent'anni e si è affacciato al calcio di alto livello dopo una buona esperienza in Serie B con il Catanzaro, interrotta a febbraio da un infortunio, e un primo passaggio in Serie A con il Verona.

Le aspettative iniziali erano inevitabilmente differenti, soprattutto considerando la cifra investita per Ramos. Eppure, almeno per quanto riguarda il rendimento realizzativo, è il giovane italiano a essersi preso la scena.

I numeri premiano Cisse: 10 gol contro i 4 di Ramos

Le statistiche stagionali fotografano chiaramente la differenza tra i due. Gonçalo Ramos ha collezionato, 15 delle quali da titolare, mettendo a segnoe servendo. Il portoghese ha accumulato 1.287 minuti in campo, con una media di una rete ogni 322 minuti.

Cisse ha invece disputato 15 partite, partendo dal primo minuto in 10 occasioni. Il suo bottino è di 10 gol in 782 minuti, con una media realizzativa di una rete ogni 78 minuti. Un dato particolarmente significativo, soprattutto considerando che il classe 2006 non nasce come centravanti.

Il trevigiano è diventato il miglior marcatore stagionale del Milan, superando anche giocatori più esperti e affermati. Alle sue spalle, infatti, ci sono Christian Pulisic con 6 reti, mentre Adrien Rabiot e Diego Moreira hanno raggiunto quota 5.

Un rendimento che ha portato Cisse a guadagnarsi sempre più spazio nelle scelte di Rúben Amorim. Il giovane attaccante si distingue per i movimenti, gli attacchi alla profondità e la capacità di arrivare alla conclusione, caratteristiche che gli permettono di essere pericoloso anche quando viene impiegato in una posizione diversa da quella di riferimento offensivo.

Dall'esordio con Mancini alla fiducia di Amorim

La crescita di Cisse non si è fermata al Milan. Il 15 novembre 2026 il giovane rossonero ha infatti esordito con la Nazionale maggiore di Roberto Mancini, nella sfida di Bruxelles contro il Belgio. In quell'occasione si è procurato il calcio di rigore poi fallito da Pio Esposito, un episodio che ha ulteriormente acceso i riflettori sulle sue qualità.

Anche Amorim ha dimostrato di credere nelle sue possibilità. Il tecnico portoghese ha più volte difeso pubblicamente Gonćalo Ramos, ma nelle ultime uscite ha trovato in Cisse una soluzione offensiva capace di garantire imprevedibilità e profondità. Il classe 2006 ha risposto con prestazioni e gol, aumentando la concorrenza per una maglia da titolare.

Il confronto tra i due, dunque, non riguarda soltanto le statistiche. Da una parte c'è un attaccante arrivato con grandi aspettative e chiamato a giustificare un investimento importante; dall'altra un giovane che, attraverso il lavoro e il rendimento, sta conquistando spazio in una squadra ambiziosa.

Cagliari-Milan, Cisse può partire dal primo minuto

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

La sfida contro il Cagliari potrebbe rappresentare un nuovo passaggio importante nella gestione dei due attaccanti. Gonçalo Ramos è, un problema che ha reso necessarie ulteriori valutazioni sulle sue condizioni.Secondo l'analisi di Tuttosport, il portoghese potrebbe inizialmente accomodarsi in panchina, lasciando spazio proprio a Cisse. Il giovane attaccante sarebbe quindi il principale candidato per guidare il reparto offensivo rossonero nella trasferta in Sardegna.

La situazione fisica di Ramos resta un elemento da considerare, ma il rendimento del classe 2006 offre ad Amorim una valida alternativa. Il Milan si ritrova così davanti a due profili differenti: un investimento importante che cerca continuità e un giovane che sta andando oltre le aspettative.

Per Cisse potrebbe arrivare un'altra occasione per confermare quanto mostrato finora. Per Ramos, invece, la stagione rappresenta ancora un percorso da rilanciare, con l'obiettivo di trasformare il valore dell'investimento rossonero in gol e prestazioni. A Cagliari, le gerarchie dell'attacco potrebbero raccontare un nuovo capitolo di questa sfida.