Chelsea-Milan, i ‘Blues’ sorridono: Kanté corre verso il recupero / News

L'edizione odierna di 'Tuttosport' ha fatto il punto sul Chelsea, prossimo avversario del Milan in Champions League. C'è aria da lavori in corso in casa 'Blues' dopo la vittoria in extremis arrivata in Premier League contro il Crystal Palace, la prima della gestione Graham Potter. Il neo allenatore del Chelsea, però, non sorride soltanto per i suoi primi tre punti, ma anche per le notizie che arrivano dall'infermeria.