Champions League, per il Milan c’è anche il Salisburgo: il focus

La Gazzetta dello Sport di oggi ha proposto un approfondimento sulle tre squadre pescate dal Milan nell'urna di Istanbul. Ecco il focus sul Salisburgo . "Giovani ma agguerriti. Okafor sa come colpire l'Italia" . Titola così la 'rosea', sottolineando la linea verde scelta dagli austriaci, ma anche la pericolosità di alcuni elementi.

Come spesso capita d'estate, il Salisburgo ha ceduto molti dei suoi migliori talenti andando a incassare un totale di 63 milioni di euro: Aaronson, Adeyemi, Camara e Kristensen. Poco male, però. Gli austriaci, infatti, hanno già saputo dare ricambio a questi giovani. Dal difensore Pavlovic all'attaccante Fernando fino all'altro gioiellino Kjaergaard. Ma la stella è Benjamin Sesko, talentino sloveno seguito anche dal Milan prima di passare al Lipsia. Rimarrà in prestito al Salisburgo per tutta la stagione, ma è da tenere d'occhio.