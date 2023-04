Champions, semifinali: l’Inter spera nella sfida col Milan

L'Inter vuole il Milan

L'Inter vuole la semifinale di Champions League con il Milan, si legge. L'idea di sfidare nuovamente i cugini milanesi in un derby europeo stuzzica eccome tutto l’ambiente nerazzurro: dal presidente Steven Zhang, che auspica di affermarsi nuovamente sui rossoneri dopo la Supercoppa di Riyad, al tecnico Simone Inzaghi, vicino alla separazione a fine anno, che però con un successo in semifinale sul Milan lascerebbe con un sapore dolcissimo. Dipenderà però dalla sfida di stasera del Maradona, ma anche da quella dei nerazzurri di domani col Benfica. Ma intanto, anche i tifosi interisti, sognano la rivincita della semifinale di Champions League del 2003, quando il Milan ebbe la meglio e vinse poi la coppa in finale con la Juventus. LEGGI ANCHE: Napoli-Milan, una settimana a parlare di sportività, e poi?