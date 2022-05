Cessione Milan, tutto fatto per l’ingresso di RedBird: cifre e dettagli

Settimana prossima sarà sicuramente il momento per l'annuncio ufficiale del passaggio del Milan dalle mani di Elliott a quelle di RedBird.

Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, gli studi legali di Elliott e RedBird hanno ultimato i contatti per far si che il fondo di Gerry Cardinale diventi l'azionista di maggioranza della società.