Cessione Milan, si allungano i tempi: RedBird vuole bruciare InvestCorp

È duello tra RedBird e InvestCorp per l'acquisto del Milan dal fondo Elliott. L'offerta americana è inferiore a quella araba, ma tutta cash

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola parla della possibile cessione del Milan con la concreta entrata in scena di RedBird. La scadenza della trattativa in esclusiva tra Elliott ed InvestCorp, infatti, ha permesso a nuovi soggetti di fare la loro comparsa al tavolo delle contrattazioni con Elliott per rilevare il club rossonero.

RedBird, secondo il quotidiano torinese, fa davvero sul serio per l'acquisizione delle quote di maggioranza del Milan. Il fondo statunitense, infatti, è pronto a mettere sul piatto un miliardo di euro in contanti. Offerta inferiore, è vero, a quella di InvestCorp (1,18 miliardi di euro), ma tutta 'cash' e senza operazioni di finanziamento.

Come al contrario, vorrebbe fare InvestCorp. Il quale è intenzionato ad investire 800 milioni di euro di risorse proprie ed il resto, 400 milioni di euro circa, tramite prestiti e finanziamenti. Elliott, a tutti gli acquirenti interessanti, ha posto una condizione: il Milan non dovrà essere gravato da alcun debito sottoscritto dai potenziali nuovi proprietari.

La cifra offerta per ora da RedBird per il Milan è quindi più bassa rispetto a quella di InvestCorp. Ma non è escluso che possa essere ritoccata verso l'alta per pareggiare quella dei concorrenti del Bahrein. Gli americani, tra l'altro, già sono inseriti nel mondo dello sport, come dimostrano i 780 milioni di euro investiti per comprare il 10% del gruppo che detiene il Liverpool.

Appare, quindi, certamente più orientato a proseguire il lavoro che Elliott, in questi 4 anni, ha fatto alla guida del Milan. RedBird, che attualmente gestisce 6 miliardi di dollari, dovrebbe presto arrivare a 11. Fonti vicine alla trattativa sottolineano come possa concludere l'acquisto del Milan in contanti senza alcun tipo di problema.

Altro punto a favore di RedBird, secondo il quotidiano torinese, è il valore creato nelle proprietà sportive dove ha investito, che ammonta a circa 20 miliardi di dollari. Negli ultimi cinque anni ha investito in oltre 20 attività legate allo sport. Come, ad esempio, nei New York Yankees (squadra della Major League di Baseball), della quale è socio LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers nella NBA.

Ha finanziato come noto il Liverpool (Premier League), i Boston Red Sox (MLB). Uno dei suoi punti di forza è l'analisi dei dati dei giocatori, un elemento che andrebbe a potenziare il settore scout, che ha già fatto le fortune proprio dei 'Reds' di Jürgen Klopp. Inoltre, anche per gli americani la costruzione del nuovo stadio sarebbe prioritaria.

Insomma, RedBird prova a bruciare InvestCorp nell'acquisizione del Milan. Chiaramente, gli arabi non sono battuti ancora. Naturalmente, scaduta l'esclusiva, ora non trattano più in posizione di vantaggio così com'era fino a fine aprile. In generale, la sensazione è che i tempi per la cessione del Milan, che sia all'uno o all'altro fondo, si allunghino e che si vada a giugno inoltrato. Milan, assalto al top player per la fascia destra: le ultime news di mercato >>>

