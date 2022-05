Cessione Milan, RedBird migliora l’offerta e supera InvestCorp

Il gruppo RedBird vuole il Milan e ha deciso di aumentare la prima offerta presentata ad Elliott per l'acquisto della maggioranza del club

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato della possibile cessione del Milan da Elliott a RedBird, fondo americano che, negli ultimi giorni, sembra aver superato InvestCorp (Bahrein) nell'operazione di acquisizione delle quote di maggioranza (99,93%) del club rossonero.

Questo perché RedBird ha alzato il tiro e migliorato la sua offerta iniziale (un miliardo di euro) per rilevare la società di Via Aldo Rossi. Ora la proposta degli americani è di 1,1 miliardi di euro in contanti, senza finanziamenti o bond che possano in qualche modo gravare sul bilancio e nelle casse del Milan.

Situazione, questa, che potrebbe di fatto ribaltare il fronte delle trattative. Il fondo del Bahrein, presieduto da Mohammed Al Ardhi, infatti, non ha ancora modificato la sua proposta iniziale. Che sì, è vero, era già più alta di quella di RedBird per il Milan, nell'ordine di 1,2 miliardi di euro.

Ma è altrettanto vero che il fondo del Bahrein vorrebbe sborsare 800 milioni di euro 'cash' e 400 milioni di euro da finanziare con una società veicolo non ancora costituita. A far pendere, inoltre, il piatto della bilancia in favore di RedBird, oltre la comune 'matrice' statunitense con Elliott, anche un particolare da non sottovalutare.

Il gruppo di Gerry Cardinale è specializzato in aziende sportive, avendo investito in almeno 20 operazioni in questo mondo e ha creato, nelle ultime due decadi, oltre 20 miliardi di euro di valore nelle sue proprietà sportive. Va ricordato come abbiano investito 780 milioni di euro per il 10% del Fenway Sports Group che detiene il Liverpool. Milan, occasione a costo zero dal Barcellona: le ultime news di mercato >>>

